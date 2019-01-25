В Карелии пенсионерка у задремавшей подруги украла зимнюю шапку, чтобы не замерзнуть

В Пудоже 62-летняя женщина украла у собутыльницы тонометр и теплую шапку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района с заявлением о краже обратилась 45-летняя горожанка. Она сообщила, что у неё в гостях была большая компания, а на утро хозяйка обнаружила пропажу мобильного телефона, тонометра и зимней шапки.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, 62-летнюю ранее судимую знакомую потерпевшей. По версии следствия, находясь в гостях у своей приятельницы, она похитила её вещи, когда та задремала.

В этот же вечер подозреваемая сбыла тонометр, а на вырученные средства купила алкоголь. Мобильный телефон гражданка потеряла на улице, а шапку надела, чтобы согреться.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.