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В Карелии пенсионеров и получателей соцвыплат обязали обзавестись картой "Мир" до октября

Новости. Общество
08:20, 01 Сентября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Граждане, получающие пенсии и социальные выплаты на банковскую карту, должны до первого октября оформить карту "Мир".

Об этом информирует сайт карельского отделения Пенсионного фонда страны. В заявлении уточняется, что оформлять карту "Мир" необходимо лишь тем гражданам, кто получает выплаты на карты "Visa" и "MasterCard". 

Изменения не коснутся тех, кто не использует соответствующие переводы на банковские карты, а вместо этого пользуется начислением денег на счет, который не привязан к карте, либо получает средства на почте.

"Граждане, получающие пенсии и социальные выплаты на банковские карты других платежных систем (Visa, MasterCard), должны до 1 октября оформить карту "Мир". Для этого им необходимо обратиться в банк, через который они получают данные выплаты. После оформления карты "Мир" новые реквизиты счета необходимо представить в ПФР. Сделать это можно дистанционно - через личный кабинет на сайте ПФР, оформив заявление "о доставке пенсии", либо обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Для тех пенсионеров, кто не пользуется банковскими картами и получает пенсии и иные социальные выплаты на счет, не привязанный к карте, либо через отделения почтовой связи, будет сохранен прежний порядок", - говорится в заявлении ПФР.

Ранее сообщалось, что маркетплейсам вменили в обязанность принимать карты "Мир"

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