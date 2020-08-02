Маркетплейсам вменили в обязанность принимать карты "Мир"

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому торговые сайты-агрегаторы с объемом выручки от 30 млн рублей в год и выше будут обязаны принимать к оплате карты "Мир".

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В период с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт распространяется на продавца (исполнителя, владельца агрегатора), у которого выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год превышает тридцать миллионов рублей", — сказано в законе.

Чем это отличается от прежних правил, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".