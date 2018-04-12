В Карелии перебои с лекарствами происходят из-за медлительности медучреждений

Об этом сообщил сегодня вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков.

Правительство Карелии планирует лишить медицинские учреждения функций по государственным закупкам лекарств для льготников и передать их одному заказчику, который будет централизованно проводить такие закупки.

Неспособность медицинских учреждений оперативно проводить закупки лекарств он назвал причиной перебоев с поставками медикаментов для диабетиков. В марте и апреле в Минздрав поступало много жалоб от льготников, которые не могли бесплатно получить эти лекарства в аптеках.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".