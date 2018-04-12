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Новости. Экономика
12:29, 12 Апреля 2018

В Карелии перебои с лекарствами происходят из-за медлительности медучреждений

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Об этом сообщил сегодня вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков.

Правительство Карелии планирует лишить медицинские учреждения функций по государственным закупкам лекарств для льготников и передать их одному заказчику, который будет централизованно проводить такие закупки.

Неспособность медицинских учреждений оперативно проводить закупки лекарств он назвал причиной перебоев с поставками медикаментов для диабетиков. В марте и апреле в Минздрав поступало много жалоб от льготников, которые не могли бесплатно получить эти лекарства в аптеках.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-04-12 14:18:06
Замечательный повод, чтобы подмять весь закуп под нужные структуры. И это вся полезная информация в данном ответе.
Сеня
2018-04-12 13:40:17
И тут ерунда какая то приключилась с чинушками -приставами , ну не понимает их народ , не хочет их работу делать за них . Беда , а не руководители.
Олетто
2018-04-12 13:33:45
Дяденька, учи мат. часть.
Закупку лекарств для льготной категории граждан (в том числе пациенты, страдающие сахарным диабетом), осуществляет Министерство здравоохранения Республики Карелия, в одно лицо.
Специально для "военных" - дяденька вы сами все закупаете : )
йошкин кот
2018-04-12 14:21:02
Олетто, это не "военные", это - "приставы". тут еще подробнее расписывать и проще пояснять надо. но - не поможет! хорошо, хоть, не сами больные виноваты...давеча самый главный премьер сказал, что в медицине уже все хорошо. как и в других отраслях :)
Мих
2018-04-12 12:35:52
Это не ответ вице-премьера отвечающего за мед.отрасль перед людьми , а детский лепет чиновника , не понимающего за чем он на этой должности.
Гость
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