В Карелии перед майскими праздниками подорожали овощи

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен на ряд товаров и услуг в республике.

В республике с 23 по 29 апреля среди плодоовощной продукции повысились цены на лук репчатый (на 10,1%), капусту белокочанную свежую (6,9%), морковь (6,0%) и картофель (на 4,5%), сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.