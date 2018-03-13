В Карелии переформатируют бизнес-инкубатор

Корпорация развития Карелии, которая стала управляющей компанией Бизнес-инкубатора, намерена переформатировать деятельность учреждения.

"На базе Бизнес-инкубатора планируется создание системы отбора перспективных бизнес-идей и проектов с оказанием комплексной поддержки начинающим и действующим предпринимателям по принципу "одного окна". Также будет организован более широкий охват процессами бизнес-инкубирования всей территории республики путем создания новых форм сотрудничества управляющей компании Бизнес-инкубатора РК с районными подразделениями МФЦ и Центров занятости населения",- сказал Генеральный директор Корпорации развития республики Леонид Лиминчук

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".