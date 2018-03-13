В Карелии переформатируют бизнес-инкубатор

По теме
Загрузка...
Корпорация развития Карелии, которая стала управляющей компанией Бизнес-инкубатора, намерена переформатировать деятельность учреждения.
"На базе Бизнес-инкубатора планируется создание системы отбора перспективных бизнес-идей и проектов с оказанием комплексной поддержки начинающим и действующим предпринимателям по принципу "одного окна". Также будет организован более широкий охват процессами бизнес-инкубирования всей территории республики путем создания новых форм сотрудничества управляющей компании Бизнес-инкубатора РК с районными подразделениями МФЦ и Центров занятости населения",- сказал Генеральный директор Корпорации развития республики Леонид Лиминчук
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
По теме
Выбор читателей
07.03.2018, 18:00
09.03.2018, 08:35
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
10.03.2018, 17:49
Аналитика
Сегодня 12:06
Капитал
Ответственный бизнес – для культуры, искусства и социальной сферы Северо-Запада.
05.03.2018 16:39
01.03.2018 15:55
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
07.03.2018 16:46
Комментарии