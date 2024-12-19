Депутат Заксобрания обратил внимание на пивную заправку в Петрозаводске

Депутат Лиминчук обеспокоен «наливайкой», мешающей жителям дома в Петрозаводске.

Депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук обратил внимание на работу так называемой «наливайки», расположенной в одном из жилых домов Петрозаводска, и отметил, что её деятельность беспокоит жильцов. Об этом сообщили в паблике «Петрозаводск Live».

Депутат подчеркнул, что владельцы заведения проигнорировали как обращения граждан, так и новое законодательство, регулирующее деятельность подобных заведений. Лиминчук отметил, что, хотя административные меры могут быть приняты не сразу, получение административных взысканий, таких как предупреждения и штрафы, а в дальнейшем и закрытие бизнеса с дисквалификацией руководителей, станет крайне негативным событием для предпринимателей. Он подчеркнул, что такая «легкая нажива» не стоит возможных последствий для бизнеса и репутации.

В качестве примера депутат привёл «Пивную заправку», расположенную на проспекте Александра Невского, которая, по его мнению, должна стать «плохим примером для остальных».