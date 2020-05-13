В Карелии перекроют движение по мосту через реку Лижма

Движение по мосту в Медвежьегорском районе 16 и 17 мая временно перекроют, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

В субботу и воскресенье в период с 9.00 до 18.00 дважды в течение дня продолжительностью 30 минут будет закрыто движение по мосту через реку Лижма на автомобильной дороге Р-21 "Кола".



Причина закрытия – монтаж балок пролетного строения.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.