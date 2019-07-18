В Карелии перекроют мост из-за ремонта трассы

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Движение по мосту через реку Лижма на автодороге "Кола" в Медвежьегорском районе временно закроют для проведения ремонтных работ.
ФКУ Упрдор "Кола" сообщает, что 18 и 19 июля в период с 9:00 до 18:00 часов трижды будет перекрываться движение на 25 минут по мосту через реку Лижма на 584 км. автомобильной дороги Р-21 "Кола" в Медвежьегорском районе Карелии.
Причина - демонтаж балок пролетного строения.
Дорожники просят водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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