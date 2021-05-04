В Карелии перекроют трассу из-за взрывных работ

Власти Питкярантского района сообщают о проведении взрывных работ на участке, где ведется реконструкция трассы.

Взрывные работы будут производиться восьмого мая на дороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта». Об этом сообщает паблик «Питкярантский район» со ссылкой на компанию «ВАД».

«АО „ВАД“ информирует о том, что на объекте „Ремонт участка автомобильной дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта, км 73+050 — 155+720 (выборочно участками) и автомобильной дороги Салми-ст. Салми“ будут проводиться буровзрывные работы с перекрытием движения. Местоположение и сроки производства работ: 8 мая с 14:00–16:00; км 130-км 133 а/д Олонец-Питкяранта-Леппясилта», — говорится в сообщении.