В Карелии пережившие страшный голод коровы "отъелись и стали красавицами"

После "голодомора" в Пряже местные коровы перебрались в другой совхоз и начали новую жизнь.

Осенью прошлого года Карелию потрясла информация о голодающих коровах на ферме АО "Пряжинское". Жуткие кадры с истощенными и погибшими животными обошли интернет и СМИ, в том числе и федеральные. "Двери коровников открыты, оттуда слышится голодный рев или даже вой животных. Завидев новых людей, они начинают выть с утроенной силой", - так мы описывали в репортаже ситуацию на ферме. От голода коровы падали с ног, потом не могли подняться и умирали. Телята погибли в период перехода с молока на некачественное, полусгнившее сено.

Коровам было нечего есть, потому что не заготовили корма. Корма не заготовили из-за отсутствия техники и механизаторов. Механизаторы уволились и ушли работать в другой совхоз из-за долгов по зарплате, оставшиеся скотники, доярки и телятницы работали на голом энтузиазме.

Тогда на борьбу с "голодомором" встали обычные жители Карелии, которые привозили голодным животным кто что мог, – сено, траву, яблоки…

На тот момент и.о. министра сельского хозяйства Владимир Лабинов видел решение проблемы в том, чтобы продать пряжинских коров совхозу "Ильинский" из Олонецкого района. Именно это решение, как показало время, помогло сохранить и привести в нормальное состояние большинство животных. Чего не скажешь о норках и лисицах с пряжинской зверофермы, которых, увы, спасти не удалось.

Как живут коровы из Пряжи на ферме "Ильинского"- читайте в материале "Столицы на Онего".