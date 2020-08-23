В Карелии пьяная женщина на иномарке устроила ДТП с пострадавшими

ДТП произошло на 32 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 23 августа, в 22.20 52-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулась с Renault Duster, который выехал с второстепенной дороги и двигался в попутном направлении.



В результате ДТП травмы получили два пассажира Renault – женщина 47 лет и мужчина 57 лет. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.



Обстоятельства устанавливаются.