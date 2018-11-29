В Карелии пьяная женщина оставила спящего юношу без одежды

В полицию Кондопожского района обратился 21-летний горожанин с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что кто-то похитил из его комнаты в общежитии одежду и личные вещи. Ущерб составил более 6 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, 37-летнюю местную жительницу. Она проживает в том же общежитии, что и потерпевший. По версии полицейских, в день происшествия она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла в чужую незакрытую комнату. Воспользовавшись тем, что хозяин спит, она похитила его кроссовки, куртку, ремень, шорты и стеклянный графин.

Изначально гражданка планировала продать чужое имущество, но затем оставила кроссовки себе, а всё остальное выкинула.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.