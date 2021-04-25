Пьяный 58-летний водитель остановлен в районе Карелии

За минувшие выходные дни на дорогах республики автоинспекторы пресекли 25 нарушений правил дорожного движения, совершенных нетрезвыми водителями, сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе пьяных нарушителей в Питкярантском районе от управления автомобилем ВАЗ отстранен 58-летний мужчина.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали 1.035 промилле. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

В отношении двух водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкоголя пользоваться услугами такси. Граждан просят не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных водителях в полицию. Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.