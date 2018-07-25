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Новости. Криминал
10:43, 25 Июля 2018

В Карелии пьяный мужчина избил в магазине подростка и его отца

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В Карелии суд вынес приговор жителю поселка Лоухи, который обвинялся в угрозе убийством и нанесение побоев из хулиганских побуждений.

Оба преступления были совершены осенью 2017 года, сообщили в прокуратуре.

В сентябре мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с односельчанином по поводу давнего спора из-за автомобильных колес. Он взял деревянную биту и пришел к дому оппонента.

"Поскольку инициатор конфликта вел себя агрессивно, потерпевший уклонился от разговора и закрылся в доме. Тогда злоумышленник стал наносить удары битой по окнам и дверям дома, а также разбил плафон уличного освещения, требуя при этом, чтобы потерпевший вышел к нему", - отметили в надзорном ведомстве.

А в ноябре, также под воздействием спиртного, подсудимый в торговом зале магазина ни с того ни с сего ударил подростка кулаком по лицу и ногой по бедру. После этого он избил отца мальчика, который пришел в магазин, чтобы выяснить, что произошло.

"Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 2 месяца и установил ему определенные запреты, в том числе запретил покидать место жительства в ночное время", - рассказали в прокуратуре.

"Суд также удовлетворил гражданские иски прокурора о взыскании с осужденного в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей и взыскании в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Республике Карелия расходов, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим", - добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

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