В Карелии пьяный мужчина зарезал любовника жены

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Перед судом предстанет мужчина, убивший сожителя жены, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в ночь на 7 обвиняемый, проживая в городе Кондопога, в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к своей жене, где поссорился с ее сожителем.
В ходе конфликта в подъезде дома обвиняемый ножом причинил мужчине колото-резаные ранения, в результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся, но был задержан.
Мужчина находится под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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