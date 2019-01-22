В Карелии пьяный мужчина зарезал любовника жены

Перед судом предстанет мужчина, убивший сожителя жены, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 7 обвиняемый, проживая в городе Кондопога, в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к своей жене, где поссорился с ее сожителем.

В ходе конфликта в подъезде дома обвиняемый ножом причинил мужчине колото-резаные ранения, в результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся, но был задержан.

Мужчина находится под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.