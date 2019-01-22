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Новости. Криминал
11:17, 22 Января 2019
фото: Pixabay

В Карелии пьяный мужчина зарезал любовника жены

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Перед судом предстанет мужчина, убивший сожителя жены, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 7 обвиняемый, проживая в городе Кондопога, в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к своей жене, где поссорился с ее сожителем.

В ходе конфликта в подъезде дома обвиняемый ножом причинил мужчине колото-резаные ранения, в результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся, но был задержан.

Мужчина находится под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лида
2019-01-22 13:29:52
Вот дурак, теперь она другого заведёт,а его лет 15-ать не увидит....
Гость
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