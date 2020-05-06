В Карелии пьяный пенсионер случайно убил знакомого

В Лоухском районе мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, пьяный 65-летний мужчина, находясь в подъезде дома в поселке Чупа, поссорился с приятелем и толкнул его руками.



В результате мужчина упал с лестничного пролета и ударился об пол, получил многочисленные травмы, от которых скончался в больнице.

Проводятся следственные действия.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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