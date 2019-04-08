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Новости. Криминал
11:08, 08 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов, архив

В Карелии пьяный работник автосервиса попал в ДТП на угнанном автомобиле, пока ехал за спиртным

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В Питкярантском районе местный 18-летний житель приговорен к 1 году ограничение свободы за угон автомобиля, сообщает прокуратура Карелии.

В октябре 2018 года 18-летний местный житель, неофициально подрабатывавший в авторемонтной мастерской, в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить за спиртным на оставленном для ремонта автомобиле клиента.

Но он не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги. Угонщик скрылся с места ДТП.

Вскоре его личность была установлена, он сознался в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с возложением ряда обязанностей на данный период. Поведение осужденного будет контролировать уголовно-исполнительная инспекция.

Приговор в законную силу не вступил.               

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