В Карелии пьяный работник автосервиса попал в ДТП на угнанном автомобиле, пока ехал за спиртным

В Питкярантском районе местный 18-летний житель приговорен к 1 году ограничение свободы за угон автомобиля, сообщает прокуратура Карелии.

В октябре 2018 года 18-летний местный житель, неофициально подрабатывавший в авторемонтной мастерской, в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить за спиртным на оставленном для ремонта автомобиле клиента.

Но он не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги. Угонщик скрылся с места ДТП.

Вскоре его личность была установлена, он сознался в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с возложением ряда обязанностей на данный период. Поведение осужденного будет контролировать уголовно-исполнительная инспекция.

Приговор в законную силу не вступил.