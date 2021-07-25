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В Карелии пьяный водитель без прав устроил аварию, в которой погиб пассажир

Новости. Происшествия
09:44, 26 Июля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Пудожском районе автомобиль под управлением пьяного водителя вылетел в кювет: один человек погиб, трое пострадали.

25 июля, в воскресенье, в Пудожском районе на 10 км. автодороги «Подъезд к поселку Онежский» произошло смертельное ДТП. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

Автокатастрофа произошла около 03:10 ночи. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Ford Focus» сел за руль в пьяном виде, также он был лишен прав. В пути он не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира (мужчины 31 и 49 лет). Ранения еще одного пассажира, 30-летнего мужчины, оказались смертельными. Он скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что две женщины получили травмы в ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

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