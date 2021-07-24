Две женщины получили травмы в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

Авария с пострадавшими произошла на перекрестке улиц Антикайнена и Горького.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую субботу, 24 июля, в 10:07 на перекрестке улиц Антикайнена и М. Горького 38-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan. Инормарка двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получила 65-летняя пассажирка Volkswagen Tiguan и 32-летняя пассажирка Chevrolet Niva. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее утомленный водитель устроил ДТП на трассе в Карелии с двумя пострадавшими.