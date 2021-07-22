Утомленный водитель устроил ДТП на трассе в Карелии с двумя пострадавшими

Авария произошла на трассе Вологда – Медвежьегорск в Пудожском районе.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, в минувший четверг, 22 июля, в 15:10 на 449 км + 439 м федеральной автодороги Вологда — Медвежьегорск в Пудожском районе водитель, управляя автомобилем «Kia Rio» в утомленном состоянии, во время движения потерял контроль за дорогой. Он допустил машины в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал 42-летний водитель и его 15-летний пассажир. Подросток находился на заднем пассажирском сиденье, был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавшим оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Карелии автомобилистка вылетела в кювет, спасаясь от помехи на дороге.