В Карелии автомобилистка вылетела в кювет, спасаясь от помехи на дороге

Автомобилистка пыталась избежать столкновения с выпавшим из соседнего автомобиля грузом, но оказалась в кювете.

Авария произошла 16 июля, в пятницу в Пряжинском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

На 45 км. автодороги Петрозаводск — Суоярви в 19:10 водитель автомобиля «Toyota Camry» потеряла контроль над управлением при попытке избежать столкновения с грузом, выпавшим из идущего впереди автомобиля «Mitsubishi Lancer», после чего съехала в кювет.

В результате происшествия водитель «Toyota», 57-летняя женщина, получила травму, ей оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Карелии водители без прав за полгода стали виновниками 20 ДТП, в которых погибли 4 человека