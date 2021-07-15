В Карелии водители без прав за полгода стали виновниками 20 ДТП, в которых погибли 4 человека

За шесть месяцев в авариях, устроенных на дорогах республики водителями-бесправниками, пострадали 30 человек.

Госавтоинспекция Карелии опубликовала статистику за полгода по водителям, управляющим за автотранспортом без водительских прав.

Так, за это время сотрудники ГИБДД пресекли 1214 нарушений. Водители без прав совершили 20 аварий, в результате которых 30 человек получили травмы и четверо погибли.

За тот же период зафиксировано 1185 нарушений правил, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. На встречной полосе произошло 15 ДТП, в результате которых травмированы 27 человек и 6 погибли.

Сегодня, 16 июля, в 2:30 на 414 км автодороги Кола инспекторы зафиксировали нарушение водителем автомобиля Audi - выезд на встречную полосу. В ходе оформления нарушения также было установлено, что водитель, 24-летний мужчина, водительских прав не имеет.

Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку, а самому нарушителю предстоит понести административную ответственность.

Ранее сообщалось, более тридцати человек погибли на дорогах Карелии за полгода.