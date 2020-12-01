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В Карелии пьяный водитель иномарки пошел на таран

Новости. Происшествия
10:11, 02 Декабря 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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В Медвежьегорске пьяный водитель совершил ДТП и стал фигурантом уголовного дела, сообщают в ГИБДД.

Первого декабря на 632 километре автодороги Вологда - Медвежьегорск 58-летний водитель машины  "Renault Symbol"  совершил столкновение с  движущимся впереди автомобилем "Renault Logan". Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В ДТП никто из участников движения не пострадал. Как установили инспекторы, водитель "Renault Symbol" управлял автомобилем в состоянии опьянения: показания алкотестера соответствовали 2 мг/л содержания алкоголя. Кроме того, ранее мужчина был лишен водительских прав за пьяное вождение.

За повторное управление машиной в состоянии опьянения в отношении нарушителя составлены материалы по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Мужчина ожидает решения суда.

Ранее сообщалось, что у пьяного водителя в Карелии забрали автомобиль.

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