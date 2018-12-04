В Карелии пьяный водитель ответит за смерть подростка в суде

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В Пудожском районе перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, сообщает Следком Карелии.
По версии следствия, вечером 5 августа пьяный водитель ехал по улицам поселка Рагнукса Пудожского района и сбил 12-летнего ребенка. В результате несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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