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Новости. Криминал
16:50, 14 Ноября 2018

В Карелии пьяный водитель травмировал сотрудников ДПС, пытаясь скрыться от них

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В Кеми задержан местный житель, который в состоянии опьянения травмировал сотрудников ДПС, пытаясь скрыться от них на автомобиле, сообщили в Следкоме Карелии.

Вечером 7 ноября сотрудники ДПС в ходе несения службы в Кеми остановили автомашину, которой управлял 37-летний водитель с признаками опьянения. После остановки транспортного средства сотрудники полиции потребовали от водителя предоставить документы и покинуть автомашину, но он попытался уехать с места происшествия. Сотрудники полиции предприняли меры к остановке транспортного средства. В результате обвиняемый врезался в опору уличного освещения и причинил телесные повреждения двум полицейским.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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