09:36, 14 Ноября 2018
В Карелии планируют открыть завод по производству лыж всемирно известного бренда
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Правительство Карелии рассматривает вопрос организации производства лыжного оборудования на территории республики.
Власти Карелии прорабатывают возможность подписания соглашения с компанией "Fischer Sports GmbH". Об этом "Вестям Карелии" сообщили в Минэке региона.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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