В Карелии площадь сельхозугодий за 10 лет сократилась почти на треть

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Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Карелии за 10 лет сократилась на 29,3 тыс. га или на 30,2%.
Такие данные были получены в ходе всероссийской сельскохозяйственной переписи, проводившейся в 2016 году.
Карелиястат опубликовал отдельные результаты обследования.
По сравнению с 2006 годом общая площадь пашни сократилась в Карелии на 18,9 тыс. га (36,9%), сенокосов – на 12 тыс. га (46,6%), пастбищ – на 8,2 тыс. га (69,6%), многолетних насаждений – на 0,2 тыс. га (22,5%).
Фактически к началу переписи хозяйствами всех категорий в республике использовалось 45,4 тыс. га сельхозугодий, что на 39,6% ниже, чем в 2006 году.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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