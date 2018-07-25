В Карелии площадь сельхозугодий за 10 лет сократилась почти на треть

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Карелии за 10 лет сократилась на 29,3 тыс. га или на 30,2%.

Такие данные были получены в ходе всероссийской сельскохозяйственной переписи, проводившейся в 2016 году.

Карелиястат опубликовал отдельные результаты обследования.

По сравнению с 2006 годом общая площадь пашни сократилась в Карелии на 18,9 тыс. га (36,9%), сенокосов – на 12 тыс. га (46,6%), пастбищ – на 8,2 тыс. га (69,6%), многолетних насаждений – на 0,2 тыс. га (22,5%).

Фактически к началу переписи хозяйствами всех категорий в республике использовалось 45,4 тыс. га сельхозугодий, что на 39,6% ниже, чем в 2006 году.

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