Мужчина в Петрозаводске вырвал телефон из рук прохожей

Сотрудники росгвардии оперативно задержали двух грабителей и помогли вернуть похищенное, сообщили в пресс-службе ведомства.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны получила вызов о грабеже – неизвестный вырвал телефон у прохожей на Древлянке. Получив ориентировку на подозреваемого, росгвардейцы приступили к отработке территории. В кратчайшие сроки гражданина со схожими приметами обнаружили неподалеку от места происшествия. Задержанного доставили в отделение полиции, где его опознала потерпевшая. Личность нарушителя была установлена – им оказался 35-летний петрозаводчанин.

Еще один грабеж был зарегистрирован в сетевом магазине Сортавальского района. Неизвестный сбежал с товаром на сумму свыше тысячи рублей. Сотрудники росгвардии обнаружили его рядом с торговым заведением и передали участковому.