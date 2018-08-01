В Карелии по программе "Комфортная городская среда" благоустроили 45 дворов

В 2018 году приоритетный проект охватит 570 тысяч жителей республики.

Во дворе в поселке Новая Вилга не было ремонта больше 30 лет. Сейчас там работает техника, идет укладка дорожки тротуарной плиткой, здесь будут установлены декоративные фонари и металлические ограждения, появятся кованые скамейки и урны. Озеленять территорию жители будут сами: вскоре двор украсят цветочные клумбы. Общая стоимость работ составила 669 тысяч рублей, из них 3 процента – средства населения.

Жильцы соседних домов так же активно включились в работу по вступлению в программу "Комфортная городская среда" в будущем году. "Подавать заявки на благоустройство территорий жители могут уже сейчас. Что касается этого года, то я прошу глав муниципалитетов лично участвовать в процессе приемки, контролировать не только скорость работ, но и качество", - подчеркнул министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Олег Ермолаев.

По мнению министра, особенно важно, чтобы проекты по улучшению городской среды реализовывались не обособленно, а обязательно в комплексе с другими программами. Объединив их возможности, можно заметно преобразить даже небольшие карельские поселки. Так, единственный в Новой Вилге стадион появился в 2015 году благодаря Программе поддержки местных инициатив. А в прошлом году уже с помощью программы "Комфортная городская среда" на стадионе появилось освещение. "В 2018 году география проекта расширена до 50 муниципальных образований, охват – более 570 тысяч жителей. Количество поступивших заявок увеличилась более чем в 2 раза", - отметил Олег Ермолаев.

Всего в Карелии в этом году в рамках проекта "Комфортная городская среда" благоустраивается 134 двора и 68 общественных пространств, включая 13 городских парков. Больше 45 дворов уже отремонтировано. Идут работы на 52 дворовых и 28 общественных территориях, а также в 6 городских парках.

На реализацию проекта из бюджетов всех уровней в этом году предусмотрено 151,2 млн рублей (без учета средств населения), в том числе: из федерального бюджета – 134,2 млн рублей, из республиканского – 8,6 млн рублей, из местных бюджетов – 8,4 млн рублей.