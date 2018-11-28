В Карелии по программе расселения построили дом, оборудованный для инвалидов

Первый в Карелии жилой дом, удобный для проживания инвалидов, построен в Кеми по программе расселения аварийного жилья.

Адаптированный для нужд инвалидов дом сдан в эксплуатацию на улице Гидростроителей.

"Это первый дом, построенный в рамках данной программы, отвечающий требованиям обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новосел Евгений С. может пользоваться отдельным входом в квартиру и пандусом. Кроме того, предусмотрена удобная планировка комнат, специальное сантехническое оборудование", – пояснили в Фонде.

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