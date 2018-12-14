Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:30, 14 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

В Карелии по вине пьяных водителей погибли 14 человек

Загрузка...

В этом году проблема с нетрезвыми водителями остается актуальной – пострадали 84 человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

Наибольшее число ДТП совершили водители в Прионежском районе – в 9 происшествиях пострадали 14 человек и трое погибли.

В Пудожском районе был смертельно ранен подросток: пьяный водитель, передвигаясь по улицам поселка Рагнукса, совершил наезд на 12-летнего школьника. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Всего за 11 месяцев сотрудниками Госавтоинспекции были привлечены к ответственности 2224 нетрезвых водителя, каждый 8 из которых сели пьяным за руль автомобиля повторно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
rooty
2018-12-14 15:52:30
А по вине трезвых?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь
07.12.2018, 12:37
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками
10.12.2018, 15:05
В Петрозаводске один из начальников полиции уволился после истории с "маньяком"

Аналитика

Сегодня 14:37
Тема недели
Карелия на грани срыва 2
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
Миллиардные грезы 1
13.12.2018 11:41
В чьи сети попались?
12.12.2018 11:35
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Избиение старушек 3
12.12.2018 09:14
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Личное мнение
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 4
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
"Я уже не городской"
Сегодня 09:46
Четверть века с Конституцией 6
12.12.2018 13:43
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 12:02
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»