В Карелии по вине пьяных водителей погибли 14 человек

В этом году проблема с нетрезвыми водителями остается актуальной – пострадали 84 человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

Наибольшее число ДТП совершили водители в Прионежском районе – в 9 происшествиях пострадали 14 человек и трое погибли.

В Пудожском районе был смертельно ранен подросток: пьяный водитель, передвигаясь по улицам поселка Рагнукса, совершил наезд на 12-летнего школьника. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Всего за 11 месяцев сотрудниками Госавтоинспекции были привлечены к ответственности 2224 нетрезвых водителя, каждый 8 из которых сели пьяным за руль автомобиля повторно.