В Карелии почти два года не могут нормализовать автобусное сообщение Петрозаводска с Кинелахтой

Жители карельских деревень Ведлозерского сельского поселения жалуются на сорванные рейсы, но ситуация не меняется.

В Карелии существует достаточное количество министерств и контрольных служб, а теперь еще и появился центр управления регионом. Но никто из них оказался не в состоянии обеспечить нормальное автобусное сообщение республиканской столицы с поселком Кинелахтой и деревней Савиново, которого фактически нет уже два года.

Для тех, кто не очень хорошо знает географию Карелии, поясним, что от Петрозаводска до Кинелахты, которая относится к Ведлозерскому сельскому поселению, 133 километра. По дороге автобус должен еще заехать в Савиново, которое находится в 10 километрах от трассы. Сама же Кинелахта располагается от трассы в 32 километрах, т. е. пешком до этих населенных пунктов от оживленных трасс с вещами так просто не добраться. Маршрут стоит в расписании, и автобус должен ходить всего два раза в неделю. Но несмотря на расписание, автобус выпал из него на два года и, несмотря на жалобы, движение не так и не было восстановлено.

Читайте подробнее в статье "В Кинелахте и Савиново тоже живут люди".