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В Карелии почти два года не могут нормализовать автобусное сообщение Петрозаводска с Кинелахтой

Новости. Общество
11:36, 28 Декабря 2020
фото: © Нина Дорофеева/паблик Вконтакте "Кинелахта" (vk.com/club37574166)
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Жители карельских деревень Ведлозерского сельского поселения жалуются на сорванные рейсы, но ситуация не меняется.

В Карелии существует достаточное количество министерств и контрольных служб, а теперь еще и появился центр управления регионом. Но никто из них оказался не в состоянии обеспечить нормальное автобусное сообщение республиканской столицы с поселком Кинелахтой и деревней Савиново, которого фактически нет уже два года.

Для тех, кто не очень хорошо знает географию Карелии, поясним, что от Петрозаводска до Кинелахты, которая относится к Ведлозерскому сельскому поселению, 133 километра. По дороге автобус должен еще заехать в Савиново, которое находится в 10 километрах от трассы. Сама же Кинелахта располагается от трассы в 32 километрах, т. е. пешком до этих населенных пунктов от оживленных трасс с вещами так просто не добраться. Маршрут стоит в расписании, и автобус должен ходить всего два раза в неделю. Но несмотря на расписание, автобус выпал из него на два года и, несмотря на жалобы, движение не так и не было восстановлено.

Читайте подробнее в статье "В Кинелахте и Савиново тоже живут люди".  

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Комментарии

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zanoza
2020-12-28 12:41:15
Министерства и ведомства в регионе похоже в спячке, иначе их аморфное поведение в решение насущных проблем региона не объяснить.
театральный критик
2020-12-28 12:17:45
Очередное нытье сестер зайцевых. Хотели жить на отшибе в своей кинерме - получайте.
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