15:05, 01 Сентября 2019
В Карелии под управлением пьяного водителя машина оказалась в кювете, пострадала пассажирка
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Авария по вине пьяного водителя накануне произошла в Прионежском районе на автодороге Соломенное-Ялгуба-Суйсарь.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, в субботу, 31 августа около восьми часов вечера на 25 километре автодороги на Суйсарь 37-летний водитель, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем Subaru, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.
В результате ДТП 35-летняя пассажирка автомобиля получила телесные повреждения, была доставлена в БСМП Петрозаводска.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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