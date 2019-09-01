В Карелии под управлением пьяного водителя машина оказалась в кювете, пострадала пассажирка

Авария по вине пьяного водителя накануне произошла в Прионежском районе на автодороге Соломенное-Ялгуба-Суйсарь.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в субботу, 31 августа около восьми часов вечера на 25 километре автодороги на Суйсарь 37-летний водитель, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем Subaru, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка автомобиля получила телесные повреждения, была доставлена в БСМП Петрозаводска.

Обстоятельства ДТП выясняются.