В Карелии в воскресенье подморозит до -20 градусов

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Облачная с прояснениями погода ожидается 18 февраля в Карелии.
По данным синоптиков, в большинстве районов небольшой, по южным районам местами умеренный снег.
Ветер северо-восточный, северный слабый.
Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, при прояснениях местами 15, 20 градусов мороза. Днем -3, -8 градусов, местами до 13 градусов мороза.
В Петрозаводске облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег.
Ветер северо-восточный, северный слабый.
Температура воздуха днем 8, 10 градусов мороза, днем от -5 до -7 градусов.
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