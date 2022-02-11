890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
Новое
Сегодня 17:01
Умерла актриса фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» Евгения Брик
Сегодня 11:35
«Мясо собирали по всей округе»: на ралли в Карелии автомобиль вылетел с трассы (ВИДЕО) 1
Сегодня 15:13
QR-код теперь можно получить по результатам экспресс-теста, сделанного медиком
Сегодня 00:10

В Карелии обвиняемые в грабеже подростки заключены под стражу

Новости. Криминал
14:29, 11 Февраля 2022
фото: © Валерий Матыцин / ТАСС

Новости партнеров

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении подростков, обвиняемых в ограблении молодого человека.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия). Фигурантами дела стали подростки, которых обвиняют в нападении на молодого человека. Об этом сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, ночью 8 февраля на центральной улице Петрозаводска трое несовершеннолетних, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на ранее им незнакомого 23-летнего мужчину. Подростки жестоко избили его и открыто похитили наушники и деньги в сумме 2 тыс. рублей.

В результате избиения пострадавший получил травмы, ему потребовалась медпомощь.

Подросткам предъявлено обвинение.  Суд вынес постановление о заключении двоих обвиняемых под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что поход в бар закончился для жителя Петрозаводска дракой и грабежом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-11 14:45:14
Самобытных уже освободили бы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм

Аналитика

Сегодня 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
Старое сменяется новым 8
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 14
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Вся аналитика

Чтиво

10.02.2022 15:14
Без политики
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 2
Как на севере России пережили самую губительную инфекцию в мировой истории более ста лет назад.
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
«Чего может быть сто грамм?» 31
07.02.2022 16:21
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»