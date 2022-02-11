В Карелии обвиняемые в грабеже подростки заключены под стражу

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении подростков, обвиняемых в ограблении молодого человека.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия). Фигурантами дела стали подростки, которых обвиняют в нападении на молодого человека. Об этом сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, ночью 8 февраля на центральной улице Петрозаводска трое несовершеннолетних, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на ранее им незнакомого 23-летнего мужчину. Подростки жестоко избили его и открыто похитили наушники и деньги в сумме 2 тыс. рублей.

В результате избиения пострадавший получил травмы, ему потребовалась медпомощь.

Подросткам предъявлено обвинение. Суд вынес постановление о заключении двоих обвиняемых под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что поход в бар закончился для жителя Петрозаводска дракой и грабежом.