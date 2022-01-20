Поход в бар закончился для жителя Петрозаводска дракой и грабежом

Мужчина остался без денег и банковских карт после отдыха в баре в столице Карелии.

В полицию обратился 31-летний петрозаводчанин и сообщил, что стал жертвой грабежа, у него отобрали деньги и банковские карты. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Как выяснилось, в январе мужчина отдыхал с приятелями в баре. Там у него возник конфликт с участником другой компании. Разгоряченные молодые люди вышли на улицу и стали выяснять отношения с помощью кулаков. В итоге нападавший отнял у потерпевшего 5 000 рублей и банковские карты, после чего скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Петрозаводска, у которого ранее проблем с законом не возникало. Молодой человек признался, что деньги успел потратить, чужими банковскими картами он не воспользовался.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в Карелии уборщица бара не смогла догнать грабителей с 14 бутылками алкоголя.