В Карелии подозреваемый в краже устал тащить сломанный мотоцикл и был вычислен

Полицейские подозревают жителя Лоухского района в краже мотоцикла.

В полицию Лоухского района поступило заявление от 72-летней жительницы одного из поселков, информирует МВД. Стало известно, что ночью кто-то проник в принадлежащий ей гараж и похитил мотоцикл, который долгое время был не на ходу.

Полицейские обнаружили мотоцикл. Он было спрятан неподалеку от гаражного кооператива. Позднее оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, который в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности.

Молодой человек признался, что мотоцикл планировал сдать в пункт приема металлолома. Он протащил его несколько сотен метров, устал и решил спрятать, чтобы забрать на следующий день. По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жителя района Карелии за кражу и грабеж задержали в Петербурге.