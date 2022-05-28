Жителя района Карелии за кражу и грабеж задержали в Петербурге

Подозреваемого в совершении кражи и грабежа в Пудожском районе задержали спустя два месяца розыска в Санкт-Петербурге, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию Пудожского района с заявлением о хищении обратилась 53-летняя местная жительница. Она пояснила, что в один из весенних дней заходила проведать приятеля. Затем, будучи дома, женщина обнаружила отсутствие мобильного телефона и вспомнила, что в последний раз пользовалась им у товарища: выложила смартфон на кухонный стол и, уходя, забыла. Когда она вернулась за устройством, его там уже не было. Как оказалось, что в тот же день в дом к другу заходил его давний знакомый, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья гость увидел чужой гаджет и взял его. И, как выяснилось позже, незаметно прихватив с собой ещё и банковскую карту хозяина квартиры, скрылся.



Установить точное местонахождение злоумышленника полицейским сразу не удалось, поэтому он был объявлен в федеральный розыск. В бегах мужчина провел пару месяцев. В дальнейшем подозреваемого – 47-летнего ранее судимого жителя Пудожского района карельские правоохранители задержали в Санкт-Петербурге, где он жил, скрываясь от правосудия.

В настоящее время в отношении жителя Пудожского района возбуждены уголовные дела за кражу и грабеж. Фигурант дал признательные показания. Он рассказал, что похищенный телефон продал за 300 рублей. Их, а также денежные средства с банковской карты – не менее 14 000 рублей – мужчина потратил на личные нужды. Гаджет сотрудники уголовного розыска изъяли и вернули законной владелице. Расследование уголовных дел продолжается.