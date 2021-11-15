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В Карелии подрядчик снес по ошибке дом, который выглядел хуже аварийного

Новости. Общество
12:57, 08 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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В Кондопоге подрядная организация пустила под снос барак, где были прописаны жильцы.

В минувший понедельник, 6 декабря, в Кондопоге подрядчик согласно заключенному контракту с администрацией Кондопожского района должен был снести дом № 17 по улице Новокирпичной. Дом признан аварийным до 1 января 2017 года и подлежал расселению. Но к удивлению местных жителей, подрядчик снес соседний дом № 28, который находится на этой же улице. Об ошибке написал «Кондопожский край», обвинив местную администрацию в безответственности и халатности. Информацию растиражировали СМИ.


Фото: © «Кондопожский край»

На следующий день на сайте администрации Кондопожского района сообщили о сносе дома № 28, поскольку он был признан аварийным и подлежащим сносу на основании распоряжения администрации Кондопожского городского поселения от 21 декабря 2017 года. Об ошибке местные власти ничего не пишут, не уточняя, что в программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, барак не вошел.

За разъяснениями «Столица на Онего» обратилась в администрацию района.

«Ошибка действительно была, и подрядчик ее признал. Мы ничего платить за эту ошибку не будем. Но я не могу сказать, что подрядчик нерадивый. Нет, он надежный и ответственный. Уже и территорию все расчистил. А перепутал адреса, видимо, из-за того, что дом, который он должен был снести, выглядел лучше барака на Новокирпичной, 28», — поделилась начальник Отдела градостроительной деятельности и земельных отношений районной администрации Елена Дмитриева.

По словам представителя муниципалитета, дом № 28 представлял собой барак без окон и дверей. От электричества он был отключен еще в 2018 году. В доме давно никто не жил. Барак, расположенный недалеко от бара, стал общественным туалетом.

«Барак был небезопасным. Территория вокруг него была не ограждена. Почему он не попал в программу расселения аварийного жилья до 1 декабря 2017 года, не могу сказать. В следующую программу он попадет однозначно. И те, кто прописан в доме, не останутся без помощи. Обязательства по расселению этих людей остаются за администрацией района. Прописка у людей остается, несмотря на снос здания. Плата за социальный найм жилья не взимается», — отметила Елена Дмитриева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-12-08 15:47:44
Предполагаю, а фабрики, заводы, совхозы, колхозы, школы, больницы, клубы, ДК, тоже по ошибке снесли?
нетюлень
2021-12-08 15:37:34
Подрядчика наградить за сознательность, жильцов расселить.
Dima
2021-12-08 15:22:09
Опять таки в этой истории есть все, что нужно знать про нашу страну)
Offff
2021-12-08 13:43:05
Классика . Можно юмористическую книгу писать , про власть педроссов . :)
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