В Карелии подросток не смог переплыть реку и чуть не замерз на острове (ВИДЕО)

В Пудожском районе помощь спасателей потребовалась 12-летнему мальчику, застрявшему на острове посреди реки Журавка.

Инцидент произошел 21 мая в Пудожском районе. Двенадцатилетний ребенок решил переплыть реку Журавка, но самостоятельно переправиться на берег не смог. На помощь мальчику оперативно выдвинулись специалисты из пожарной части № 50 по охране Пудожа и сотрудники ГИМС, сообщается в паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Когда на место происшествие приехали спасатели, подросток находится на острове. Ребенок замерз. Пожарные отправили одного из специалистов на остров, после чего мальчика на спасательной доске со страховкой переправили через реку. Ребенка передали медикам.

Спасатели поблагодарили друзей подростка за оказанную помощь.