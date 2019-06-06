В Карелии подросток поменял краденые вещи на электронную сигарету

Подросток украл из тумбочки соседа по общежитию игровую приставку и зарядное устройство, сообщили в МВД Карелии.

Житель Карелии, приехавший на учебу в Костомукшу, вскоре нашел лучшую альтернативу общежитию. Но забирать вещи из комнаты не спешил, а позднее он выяснил, что часть имущества с прикроватной тумбочки исчезла.

Обратившись в полицию, заявитель указал, что стоимость похищенного для него представляется значительной. Игровая приставка, зарядное устройство и настольная лампа были оценены в сумму, превышающую 5 тысяч рублей.

Некоторые соседи потерпевшего решили, что могут пользоваться забытыми вещами. Так выяснилось, что настольная лампа не была похищена – ее хозяину вернули.

А на игровую приставку и зарядное устройство, по версии полицейских, действительно с умыслом покусился один из учащихся. Как выяснили полицейские, несовершеннолетний жилец какое-то время пользовался похищенными вещами, а затем обменял на электронную сигарету.

Возбуждено уголовное дело.