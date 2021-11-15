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В Карелии подтверждена смерть от коронавируса еще пяти пациентов

Новости. Общество
09:21, 27 Декабря 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Согласно официальной статистике, пандемия коронавируса в Карелии забрала жизни 1182 человек.

За последние сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1182 человек. Соответствующие цифры статистики приведены на странице в соцсети главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

За прошедшие сутки выявлены 217 инфицированных (25 — дети), из них непривитых — 205 (94,5%). В ковидных стационарах получают лечение 692 пациента, в состоянии средней тяжести — 634 человека, в тяжёлом — 55 (из них непривитых — 55). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 84704 человека, за последние сутки — 222.

С начала пандемии в Карелии коронавирусом  заразились 89494 человека.

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Комментарии

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Критик театральный
2021-12-27 11:19:30
Фиксировать смерти научились, а когда лечить начнёте? В соседней Финляндии почему то не умирают столько, как в Карелии, хотя население в 10 раз больше...!?!
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