В Карелии подтверждена смерть от коронавируса еще пяти пациентов

Согласно официальной статистике, пандемия коронавируса в Карелии забрала жизни 1182 человек.

За последние сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1182 человек. Соответствующие цифры статистики приведены на странице в соцсети главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

За прошедшие сутки выявлены 217 инфицированных (25 — дети), из них непривитых — 205 (94,5%). В ковидных стационарах получают лечение 692 пациента, в состоянии средней тяжести — 634 человека, в тяжёлом — 55 (из них непривитых — 55). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 84704 человека, за последние сутки — 222.

С начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 89494 человека.