В Карелии поезд до Сортавалы сокращен до одного вагона из-за "Ласточки"

Северо-Западная пригородная пассажирская компания сократила состав пригородного поезда Сортавала-Кузнечное до одного вагона из-за того, что пассажиры предпочитают ездить на "Ласточке".

Об этом сообщило министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. По утверждению министерства, ранее поезд состоял из трех вагонов, но теперь в них нет необходимости.

"Наполняемость пригородного поезда Сортавала – Кузнечное – Сортавала стала меньше, в связи с введением нового комфортабельного поезда "Ласточка" по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала, выполняющим рейс в ежедневном графике движения. В связи с этим руководство АО "СЗППК" на основании заключённого соглашения и в соответствии со снижением пассажиропотока, приняло решение выделить один вагон", - пояснили в Минтрансе.

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