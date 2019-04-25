В Карелии пограничники оштрафовали два предприятия по заготовке леса

Предприятия заготавливали древесину в пограничной зоне без уведомления, сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Карелии.

Сотрудники Пограничного управления установили, что ООО "КиОТранс" и ООО "Фрегат" осуществляли хозяйственную деятельность по заготовке древесины в пограничной зоне без уведомления органов.

Предприятиям назначены штрафы в размере 5 тысяч рублей каждому.