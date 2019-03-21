В Карелии появились новые меры господдержки бизнеса

Министерство экономического развития Карелии подготовило законопроект о введении 12 новых мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства республики заместитель министра Янина Свидская.

По ее словам, проект закона будет завтра рассматриваться на заседании парламента Карелии.

"Планируется введение 12 новых мер поддержки. Это и в сфере туризма и народно-художественных промыслов и социального предпринимательства. Установление новых кредитов, займов и иные меры, которые мы завтра озвучим на Законодательном собрании", – сообщила Свидская.

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