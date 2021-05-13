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В Карелии появился чат-бот по комфортной городской среде

Новости. Общество
16:52, 14 Мая 2021
фото: © «Комфортная городская среда»
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Программа поможет сориентироваться в объектах, участвующих в рейтинговом голосовании и выбрать победителя.

Центр управления регионом Республики Карелия и региональное Министерство строительства запустили чат-бот «Комфортная городская среда|Республика Карелия». Программа поможет сориентироваться в объектах, участвующих в рейтинговом голосовании, и сделать выбор на портале 10.gorodsreda.ru.

До 30 мая жителям Карелии надо решить, какие парки, скверы и другие общественные территории будут благоустроены на деньги федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. В голосовании участвуют 27 объектов из четырех городов. Но победят и получат финансирование только 14: в Петрозаводске - 7, в Сегеже - 3, и по 2 в Кондопоге и Костомукше. Победителями станут проекты, набравшие большинство голосов.

Теперь познакомиться с проектами-участниками голосования можно не только на сайте, но и в Телеграме. Перейдите по ссылке @fkgs10_bot и следуйте несложной схеме:

1. Нажмите кнопку «START»;

2.Чат-бот начнет беседу с вами и предложит узнать, какие города и какие общественные территории участвуют в проекте. Последуйте этой рекомендации и воспользуйтесь опцией «Узнать»;

3. Перед вами откроется список городов, в которых проходит голосование. Выберите один из них.

4. Откроется список объектов, участвующих в голосовании, и фото территорий. Чтобы увидеть всех участников голосования в Петрозаводске, используйте функцию «Показать остальное»;

5. Ознакомившись с объектами, переходите к кнопке «Как проголосовать». Вы увидите короткие правила и прямую ссылку на сайт голосования.

После этого вам останется перейти по ссылке, зарегистрироваться на сайте и проголосовать.  Возможно, любимому парку или скверу не хватает для победы именно вашего голоса!

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