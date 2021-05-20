В Карелии появился сервис для сбора информации о заброшенных зданиях

Любой житель республики может сообщить о потенциально опасном объекте.

Центр управления регионом республики Карелия совместно с правительством региона запустил новый сервис. Он поможет собрать информацию о заброшенных зданиях. Рассказать о таких объектах теперь можно напрямую на сайте «Народный контроль. Карелия».

Чтобы поделиться информацией о потенциально опасных разрушающихся строениях, надо зайти в личный кабинет и воспользоваться опцией «Сообщить о проблеме». После этого выбрать категорию «Строительство и архитектура», и тему «Заброшенные объекты. Заброшенные/разрушенные строения». Этот пункт добавили в систему специально для того, чтобы упростить процесс и собрать все подобные обращения в одном месте.

После этого в поле для сообщения необходимо будет указать точный адрес заброшенного объекта или отметить его на интерактивной карте.

Информация попадет в ЦУР республики Карелия, а затем будет передана местным администрация для дальнейшего сноса опасных зданий.

Сервис доступен на портале и в приложении «Народный контроль. Карелия».