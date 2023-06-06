В Карелии появится форелевый детский сад

Предприятие «Лоисто Карьялан Кала» приступит к реализации проекта по строительству цеха по выращиванию мелкого посадочного материала форели.

В скором времени на территории Толвуйского сельского поселения сельскохозяйственное предприятие ООО «Лоисто Карьялан Кала» приступит к реализации проекта по строительству цеха по выращиванию мелкого посадочного материала форели с использованием технологии замкнутого водоснабжения. Планируемый источник поступления воды - подземные воды.

Администрация Медвежьегорского муниципального района предоставила земельный участок под строительство цеха. По словам директора предприятия Александра Музалёва, все необходимые разрешения на строительство объекта получены. Планируемое начало работ – июль этого года.

Инкубационно-выростной рыбный завод будет удовлетворять потребности части карельских предприятий отрасли по посадочному материалу радужной форели.

Особенность реализуемого проекта - независимость от природно-климатических факторов и погодных явлений. Немалую роль играет экологичность производства за счет биомеханических способов очистки воды, доказавших свою эффективность по всему миру, круглосуточном контроле ихтиопатологического состояния рыбы.

Данное производство будет логичным продолжением в развитии форелеводства в республике, дополняя собой садковое выращивание и снижая нагрузку на акватории карельских озер.