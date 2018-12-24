В Карелии появится новая федеральная трасса

Дорога Р-21 "Кола-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-государственная граница с Финляндской Республикой" в следующем году станет федеральной, сообщил глава Карелии.

На своей официальной странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков написал, что 20 декабря Постановление о признании трассы Р-21 подписал Дмитрий Медведев.

По словам Парфенчикова, данное событие позволит решить проблемы с транспортной доступностью Костомукши и других населенных пунктов на Северо-Западе Карелии.

"С 2020 года обязательно запустим современные автобусы между Петрозаводском и Костомукшей. Такое поручение правительству РК мною уже дано", – пишет Парфенчиков.